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    Минсельхоз РК: Ещё три казахстанских предприятия начнут экспортировать молочную продукцию в Китай

    29 Июля 2020, 09:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предприятия из Алматинской, Акмолинской и Костанайской областей смогут экспортировать свою молочную продукцию в КНР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

    В результате активного сотрудничества Министерства сельского хозяйства РК и Главного таможенного управления КНР еще три казахстанские молокоперерабатывающие компании включены в реестр предприятий, имеющих право экспорта в Китай – ТОО «Гормолзавод» (Кокшетау), «Даулет-Бекет» (Талдыкорган) и «Лидер-2010» (Рудный).

    Как сообщалось, в рамках Президента Касым-Жомарта Токаева, в Пекине был подписан протокол по ветеринарно-санитарным требованиям к экспорту молока и молочной продукции. Тогда же право продавать свою продукцию в соседнее государство получили первые три компании – алматинский «Фудмастер», карагандинская «Евразия инвест LTD», туркестанский Golden Camel Group LTD.

    Таким образом, уже шесть предприятий по производству молока и молочной продукции могут экспортировать свою продукцию в Китай.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минсельхоз Китай Сельское хозяйство
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