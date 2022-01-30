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    Минсельхоз РК: 281 инвестпроект на 255,1 млрд тенге реализовали в 2021 году

    30 Января 2022, 22:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году реализованн 281 инвестиционный проект на сумму 255,1 млрд тенге – МСХ РК.

    В рамках реализации инвестиционных проектов на 2021-2025 гг. Министерством сельского хозяйства составлен пул из 934 инвестиционных проекта на общую сумму 4,4 трлн тенге.

    Данные проекты включают такие направления как создание молочно-товарных ферм, птицефабрик, репродукторов, откормочных площадок, сахарных заводов.

    В 2021 году реализован и введены в эксплуатацию 281 инвестиционный проект на сумму 255,1 млрд тенге, в том числе в сфере животноводства 180 проектов на сумму 145,4 млрд тенге, в сфере растениеводства 101 проект на сумму 109,7 млрд тенге.

    В 2022 году запланировано реализация порядка 312 проектов на общую сумму в 581,1 млрд тенге, в том числе по направлениям:

    в области животноводства - 197 проектов на сумму 259,1 млрд тенге;

    в рыбоводсте - 7 проектов на сумму 7,6 млрд тенге;

    в области растениеводства - 99 проектов на сумму 299,4 млрд тенге;

    в производстве продуктов питания - 9 проектов на сумму 15,1 млрд тенге.

    Министерство сельского хозяйства отмечает, что привлечение инвестиций в реальный сектор экономики является одним из важнейших приоритетов деятельности ведомства. Создание предпосылок для притока инвестиций в аграрный сектор и их эффективность является одним из основных элементов государственной аграрной политики. Инвестиционная деятельность является определяющим фактором развития сельского хозяйства в целом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минсельхоз
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