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    Минсельхоз разъяснил, на что направит $500 млн от Всемирного банка

    12 Июля 2020, 13:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - $500 млн Всемирного банка будут выданы Казахстану поэтапно и только по мере достижения реальных результатов реализации проекта устойчивого развития животноводства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Как сообщалось ранее, Всемирный банк намерен предоставить Казахстану крупный заем. Сумма, равная $500 млн (€459,8 млн), будет направлена на реализацию проекта устойчивого развития животноводства на 2021-2025 годы, разработанного командой экспертов Всемирного банка. Заёмщиком от Правительства Республики Казахстан выступает Министерство финансов. Основная цель проекта Всемирного банка – содействие росту экономики Казахстана и улучшению условий жизни в сельской местности через поддержку развития экологически устойчивого производства говядины и экспорта казахстанского мяса как продукта с большим экспортным потенциалом и высокой добавленной стоимостью. «В рамках проекта планируется достижение таких результатов, как кредитование 20 тысяч фермеров; обучение 100 тысяч фермеров; финансовая поддержка фермеров на развитие инфраструктуры отгонного животноводства с применением альтернативных источников энергоснабжения; создание системы прослеживаемости животноводческой продукции в соответствии с требованиями стран-импортеров говядины; привлечение частных практикующих ветеринарных врачей к оказанию услуг мелким и средним хозяйствам, а также проведению ветеринарных мероприятий. Проект не предусматривает прямого финансирования мероприятий. Заемные средства будут направлены в поддержку реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса РК, в которой уже определено финансирование животноводческой отрасли из республиканского бюджета», - говорится на странице министерства в Facebook. Кроме того, при реализации проекта будет применен совершенно новый для Казахстана финансовый инструмент – заем по «Программе, ориентированной на результат (Program-for-Results – PforR). Этот механизм предусматривает условия, когда средства выплачиваются заемщику только по мере достижения оговоренных результатов и индикаторов, согласованных с финансовым институтом. При этом лимит перечисляемых по мере достижения индикаторов средств будет привязан не к объему затраченных государством средств, а к эффекту, которое оказывает достижение индикатора на развитие животноводческой отрасли.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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