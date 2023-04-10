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    Минсельхоз проверит факты несоответствия при получении субсидий по старой системе Qoldau

    10 Апреля 2023, 17:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства проверят факты несоответствия при получении субсидий по старой системе Qoldau.kz. Об этом на брифинге сообщил директор департамента развития государственных услуг и цифровизации АПК Бернат Алпысбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга было отмечено, что на сегодня в стране действует новая государственная информационная системы субсидирования gosagro.kz. Она более прозрачна, чем старая.

    Представители ведомства заявили, что старая система была более закрытой, и на сегодня были выявлены факты несоответствия выделенных субсидий с объемом сельхозземель, на которые они (субсидии) предназначались. К примеру, в заявке было указано 200 гектаров, но фактически из этой территории обрабатывалось для сельскохозяйственного использования только 22 гектара. В новой системе будут использоваться данные космического мониторинга на данный момент.

    «Есть 30 фактов подтвержденных расхождений обрабатываемых земель с картами полей. Дальше по факту надо разбираться - фермер, может быть, и в Qoldau.kz указывал, что обрабатывал только вот эту часть. Пока нельзя никого ни в чем обвинять. Пока вот эти факты есть, мы будем это анализировать. Как только мы проведем анализ, после мы весь этот анализ отдадим правоохранительным органам. То есть, мы не можем давать оценку этим вещам. Но раз факты есть, мы как госорган должны реагировать», - подчеркнул Бернат Алпысбеков.

    В ведомстве уточнили, что в основном эти факты были выявлены по направлению растениеводства.

    Ранее министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев ответил на критику в работе новой единой государственной информационной системы.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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