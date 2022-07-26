Минсельхоз против введения ограничений на вывоз лука из РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Антилидером по росту цен среди овощной продукции стал лук. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антилидером по росту цен среди овощной продукции стал лук. При этом запасы лука на внутреннем рынке были и остаются достаточными. Так, при месячной потребности 25,9 тыс. тонн, запасы лука на сегодня составляют 34,4 тыс. тонн», - сказал Ербол Карашукеев.

С июня месяца, по словам министра, осуществляется сбор раннего лука.

«Общий валовый сбор раннеспелого лука ожидается более 90 тыс. тонн, из которых на сегодняшний день собрано 35,2 тыс. тонн. До конца июля и в первой половине августа планируется сбор более 50 тыс. тонн лука. Хочу отметить, что в последнее время обсуждается вопрос введения ограничительных мер на вывоз лука, который министерством не поддерживается. Кроме того, в настоящее время министерством совместно с акиматами Туркестанской и Жамбылской областей проводится работа по заключению контрактов между производителями лука и акиматами областей и городов. По итогам встреч цена реализации лука снижена с 220 тенге до 110 тенге/кг», - добавил Ербол Крашукеев.

Кроме того, как было отмечено, начиная с сентября начнется сбор осеннего лука в объеме 1 млн тонн, который в полной мере обеспечит потребность внутреннего рынка и даст возможность отгрузить определенные объемы на экспорт.

«Таким образом отмечаю достаточность объемов лука и отсутствие необходимости введения ограничительных мер», - заключил Ербол Карашукеев.