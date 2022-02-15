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    Минсельхоз просит увеличить бюджетный кредит на весенне-полевые работы

    15 Февраля 2022, 11:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства просит рассмотреть возможность увеличения бюджетного кредита на весенне-полевые работы дополнительно на 70 млрд тенге. Об этом сообщил глава ведомства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ текущего года Министерством принимаются все необходимые меры. Создан Оперативный штаб в Министерстве по координации работы по проведению весеннего сева в регионах. Для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса на льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей через программу Кен дала выделено 70 млрд тенге, а через программу форвардного закупа Продкорпорации направляется 80 млрд тенге, что в два раза превышает уровень прошлого года», - отметил на заседании Правительства министр сельского хозяйства.

    По этим программам прием заявок уже начался.

    «Прошлогодняя засуха, а также резкий рост цен на запасные части, ГСМ, минеральные удобрения и пестициды создают серьезные сложности для своевременной подготовки и качественного проведения предстоящего весеннего сева. В этой связи, в целях поддержки фермеров просим рассмотреть возможность увеличения бюджетного кредита на весенне-полевые работы дополнительно на 70 млрд тенге при уточнении республиканского бюджета», - сказал Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минсельхоз Сельское хозяйство Бюджет
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