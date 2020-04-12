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    Минсельхоз призвал акиматы оперативно обеспечить фермеров необходимыми пропусками

    12 Апреля 2020, 04:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства РК прошло расширенное совещание по вопросам подготовки и проведения весенне-полевых работ. Через видеоконференцсвязь в нем приняли участие представители акиматов областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

    На совещании была озвучена информация о подготовке посевных площадей, сельхозтехники, семян и удобрений, а также об обеспеченности фермеров топливом и о ходе финансирования весенне-полевых работ.

    Обращаясь к представителям местных исполнительных органов, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров призвал откровенно говорить о положении дел в областях и передавать в Министерство сельского хозяйства точную и правильную информацию.

    Кроме того, в ходе мероприятия обсуждены проблемные вопросы аграриев. В числе наиболее острых – передвижение людей и техники, задействованных в посевной, в условиях чрезвычайного положения в республике. Представители МСХ рекомендовали местным исполнительным органам как можно быстрее обеспечить фермеров необходимыми пропусками.

    Как сообщалось ранее, в текущем году сельхозкультуры планируется разместить на площади 22,5 млн гектаров – на четверть миллиона больше, что в 2019 году.

    При этом в рамках диверсификации посевных площадей и перехода к производству высокорентабельных культур площадь зерновых и зернобобовых уменьшится, а масличных, овощебахчевых и кормовых значительно увеличится.

    В настоящее время посевная кампания уже активно ведетсяв южных регионах страны - в Жамбылской, Туркестанской, Алматинской и Кызылординской областях.

    Ранее в Министерстве сельского хозяйства РК сообщили, что разработан и доведен до акиматов единый алгоритм обеспечения проведения весенне-полевых работ.

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    Минсельхоз Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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