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    Минсельхоз пообещал продолжить выдачу микрокредитов на селе

    2 Марта 2021, 11:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Микрокредитование на селе продолжится. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Только в прошлом году на эти цели было направлено 43,2 млрд тенге, это позволило выдать более 11 тысяч микрокредитов, из которых 60% составляют стартап-проекты. Реализация программы позволила создать 11 тысяч постоянных рабочих мест на селе», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    По его словам, в ближайшие пять лет планируется выдать 50 тысяч микрокредитов на сумму 250 млрд тенге.

    Ранее министр поделился планами ведомства касательно ввода инвестиционных проектов. Согласно планам, в целом по республике за пять лет планируется реализовать 380 инвестиционных проектов, в том числе проекты в рамках импортозамещения составляют более 65%.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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