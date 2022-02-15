Минсельхоз подготовил предложения по корректировке системы господдержки АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством сельского хозяйства подготовлены предложения по корректировке системы государственной поддержки отрасли. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручений Главы государства, озвученных на расширенном заседании Правительства 8 февраля 2022 года, Министерством сельского хозяйства будет принят ряд следующих системных мер. По поручению Главы государства подготовлены предложения по корректировке системы государственной поддержки отрасли, которые будут направлены, прежде всего, на упрощение ее механизмов и оптимизацию направлений, обеспечение равной доступности для всех субъектов вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Также вводится норма, согласно которой, получатели субсидии в обязательном порядке примут встречные обязательства по достижению конкретных индикативных показателей», - пояснил министр сельского хозяйства.

По словам главы ведомства, предложения в настоящее время рассматриваются созданной рабочей группой по повышению эффективности государственной поддержки АПК, куда вошли представители отраслевых ассоциаций и союзов, агробизнеса, науки, заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, а также депутаты Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

В настоящее время состоялось четыре заседания рабочей группы.

«По итогам рабочих групп поступило большое количество предложений и замечаний к новой системе субсидирования АПК от регионов, отраслевых союзов и ассоциаций, членов рабочей группы, которые систематизируются и при их обоснованности будут учтены при доработке системы субсидирования. По итогам проведения рабочих групп в марте 2022 года окончательный пакет изменений по совершенствованию системы субсидирования планируется внести на рассмотрение в Правительство», - добавил Ербол Карашукеев.