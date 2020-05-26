Минсельхоз планирует полностью закрыть вопрос с импортозамещением молока за пять лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о ситуации в стране с производством молока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В секторе молочного животноводства в соответствии задачей импортозамещения реализуется проекты по созданию и расширению сети молочно-товарных ферм (МТФ). За 2019 год было введено восемь промышленных и 14 семейных ферм мощностью 40 тысяч тонн молока, для сравнения в предыдущие годы вводились по республике только по три МТФ. Однако есть импорт в объеме 464 тысячи тонн», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, перед министерством стоит амбициозная задача по ежегодной реализации 25 промышленных молочно-товарных ферм.

«В целом за пять лет планируем полностью закрыть вопрос с импортозамещением за счет увеличения переработанного молока на 500 тысяч тонн. Совместно с акиматами областей проработаны потенциальные проекты по строительству молочно-товарных ферм. Регионами на этот год предложены потенциальные проекты по строительству 29 промышленных МТФ и 39 - по модернизации семейных ферм. По семи промышленным проектам вопросы финансирования решены, один проект реализуется за счет собственных средств», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По остальным проектам финансирование будет осуществляться в рамках дополнительно в текущем году выделенных 400 млрд тенге по программе «Экономика простых вещей».

«Со стороны министерства совместно с АО «НУХ «КазАгро» пересмотрены залоговые требования при финансировании инвестиционных проектов, внедрен механизм гарантирования до 85% суммы кредита БВУ в случае нехватки залогов при реализации инвестиционного проекта, а также финансирования приобретения коров, техники и оборудования под залог поступающим в будущем. Для инвесторов, запустивших молочно-товарные фермы, будут оказаны поддержки в виде субсидирования части инвестиционных вложений по инвестиционному проекту, а также удешевления стоимости реализованного молока в переработку», - заключил министр.