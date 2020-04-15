Минсельхоз организует беспрепятственный пропуск фермеров через блокпосты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фермерам предоставят беспрепятственный пропуск через блокпосты в связи с необходимостью проведения весенне-полевых работ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

«В целях исполнения поручения Главы государства акиматами областей разработаны алгоритмы по обеспечению беспроблемного передвижения сельхозтоваропроизводителей, сельхозтехники и поставщиков товарно-материальных ценностей. Акиматами областей разработаны и запущены электронные порталы получения пропусков на передвижение по территории области», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Для получения разрешения подаётся заявка в электронном формате с указанием данных сотрудника предприятия, транспорта и основания для передвижения.

«Указанная заявка подписывается руководителем предприятия в электронном формате. Данная заявка вносится в электронную базу и автоматически доводится до всех блокпостов и является пропуском. Учитывая важность своевременного проведения весенне-полевых работ, предлагаем для сельхозтоваропроизводителей установить отдельный упрощенный порядок по принципу «зеленого коридора», - отметили в Минсельхозе.

Для этого предлагается установить следующий порядок работы:

1. Создать оперативный штаб в каждой области и в каждом районе по организации весенне-полевых работ (далее – оперативный штаб).

2. В состав оперативного штаба включить заместителя акима области/района, курирующего вопросы сельского хозяйства, территориальных инспекций Комитета государственной инспекции и Комитета ветеринарного контроля МСХ РК, территориальных инспекций транспортного контроля МИИР РК, руководство ДВД/РОВД, представителей управления здравоохранения и СЭС, представителей ЦОНов, а также представителей региональной палаты предпринимателей «Атамекен» и Союза фермеров Казахстана.

3. Заседания оперативного штаба должны проходить ежедневно.

4. Оперативным штабом утверждается список руководителей сельхозпредприятия, находящегося на территории района, с указанием данных удостоверения личности, которые доводятся до блокпостов.

5. Руководители сельхозпредприятий выписывают справку установленного образца с указанием данных удостоверения личности своего сотрудника, а также данных сельхозтехники, грузового и легкового автотранспорта и обоснования для перемещения. При этом, руководитель сельхозпредприятия гарантирует предоставление сотруднику всех необходимых средств защиты (маски, перчатки и др.). в случае признаков болезни обязуется моментально реагировать путем вызова медицинских работников и закрытия организации на карантин.

6. Беспрепятственное прохождение блокпостов осуществляется при предъявлении удостоверения личности и справки, подписанной руководителем предприятия.

7. Оперативным штабом утверждается список поставщиков автозапчастей, сельхоззапчастей, ГСМ, минеральных удобрений, агрохимии, ветеринарных препаратов, нотариальных контор и других организаций, связанных с проведением весенне-полевых работ.

Отдельно в министерстве ответили на обращение блогера Алмасбека Садырбаева.

«Первый заместитель министра сельского хозяйства провёл с ним телефонные переговоры и попросил представить факты. Садырбаев сказал, что конкретных фактов нет и что к нему много обращаются по телефону», - сообщили в пресс-службе МСХ.

Ранее блогер Алмасбек Садырбаев опубликовал видеообращение к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой организовать условия фермерам для беспрепятственного проведения весенне-полевых работ.