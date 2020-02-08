Минсельхоз намерен за четыре года вернуть рынок казахстанским яблокам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минсельхоз намерен за четыре года добиться высокого уровня замещения импортной сельхозпродукции, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По всем основным видам продовольственных товаров Казахстан себя обеспечивает на 80 и более процентов, а по некоторым даже есть излишки. Исключение составляют шесть видов товаров, по которым пока сохраняется заметная импортозависимость: яблоки, колбасные изделия, сыры и творог, сахар и мясо птицы. Однако такая ситуация не устраивает МСХ РК, отмечают в пресс-службе ведомства.

На 2020 год запланирован ввод в эксплуатацию 25 молочно-товарных ферм общей мощностью 105 тысяч тонн молока в год, 11 новых мясокомбинатов и птицефабрик. Также планируется закладка яблочных садов на 2 тысячи гектар, начато строительство двух сахарных заводов общей мощностью производства 200 тысяч тонн в год, будет проведена модернизация трех действующих сахарных заводов.

Помимо этого, будут расширены площади орошаемых земель, в том числе под кормовые культуры – на 45 тысяч га, под овощи – на 15 тысяч га, а также по диверсификации будут увеличены посевные площади под высокорентабельные культуры – масличные и бобовые.

Эти меры позволят сократить в текущем году общую долю импорта сельхозпродукции с 36,2% до 31,2%, а к 2024 году полностью насытить внутренний рынок страны перечисленными продтоварами.