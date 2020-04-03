Минсельхоз Казахстана сообщил о квотном режиме экспорта сельхозпродукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минсельхоз Казахстана проинформировал Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета и ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

«В соответствии с Указом Президента РК от 16 марта 2020 года «О дальнейших мерах по стабилизации экономики», Порядком ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики республики, утвержденным постановлением Правительства РК от 27 марта 2020 года, Казахстан планирует ввести запрет на вывоз следующих товаров:

- гречихи (код ТН ВЭД 1008 1000 09);

- сахара белого (код ТН ВЭД 1701 99);

- картофеля (0701);

- лука репчатого, лука шалота, чеснока, лука-порей и прочих луковичные овощей, свежих или охлажденных (0703);

- семян подсолнечника, дробленых или недробленых (1206);

- масла подсолнечного (1512 11 910);

- крупы гречневой (1103 1990 09)», - отмечается в обращении МСХ РК к ЕЭК.

Также Минсельхоз сообщил о планирумом введении ограничения на вывоз из Казахстана моркови, репы, свеклы (код ТН ВЭД 0706), капусты кочанной, капусты цветной, кольраби, капусты листовой и аналогичных съедобных овощей из рода Brassica, свежих или охлажденных (код ТН ВЭД 0704), муки пшеничной или пшенично-ржаной (код ТН ВЭД 1101 00), пшеницы и меслин (код ТН ВЭД 1001).

В Министерстве сельского хозяйства РК подчеркивают, что данные меры вынужденные и связаны с введением в стране чрезвычайного положения.

Необходимо добавить, что ранее на официальном интернет-ресурсе МСХ РК появилось сообщение об объеме квот на вывоз сельхозпродукции и о начале приема заявок на получение квоты для экспорта.

Минсельхоз разрешил в апреле вывезти за границу двести тысяч тонн пшеницы и семьдесят тысяч тонн муки.

При этом, трейдеров обязали по фиксированной цене продать на внутренний рынок 30% от объема экспорта.

Тонна пшеницы для внутреннего потребления должна быть реализована по 84-88 тысяч тенге за продукцию 3 и 4 класса.

Муку следует продавать по 120 тысяч тенге за тонну в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, городе Нур-Султан, и по 130 тысяч тенге в других областях и городах республиканского значения.

Заявки на получение квот принимаются до 18.00 часов 3 апреля 2020 года в формате PDF на электронные почтовые адреса нижеследующих уполномоченных организаций:

- по пшенице - через ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана» на электронный почтовый адрес: export@grainunion.kz

Руководитель ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана» Оспанов Нурлан Елеусизович, тел. +7 777 618 4618.

- по муке - через ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана» на электронный адрес: info@kaznan.kz

Руководитель ОЮЛ «Союз зерноперерабочиков Казахстана» Ган Евгений Альбертович, тел. +7 701 511 9005. Ведущий специалист – Жестовская Александра Александровна, тел. +7 701 514 5875.

Заявки, поданные по истечении установленного срока, не будут рассматриваться.

Минсельхозом предусмотрены аналогичные механизмы распределения квоты на вывоз моркови, репы, свеклы и других овощей. Объем квот будет установлен совместно с отраслевыми союзами и акиматами областей.

Правила расчета и распределения количественных ограничений (квот), утвержденные приказом МСХ РК от 2 апреля 2020 года № 111, и формы документов опубликованы на официальном интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.



