Минсельхоз: Качество пшеницы значительно улучшилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане значительно улучшилось качество пшеницы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

«Объем валовой продукции сельского хозяйства за 11 месяцев текущего года увеличился на 5,3% и составил 5,9 трлн тенге. Несмотря на сложнейшие условия сезона, земледельцами получен щедрый урожай в объеме 20,8 млн тонн зерна, что позволяет полностью обеспечить внутренние потребности республики, а также отгрузить определенные объемы на экспорт, сохраняя при этом статус Казахстана как зерновой державы. Полученное зерно отличается высоким качеством. Из общего объема пшеницы к 1-3 классам отнесено 80%, тогда как в 2019 году данный показатель составлял 53%. Собрано 4 млн тонн картофеля, 4,3 млн тонн овощей, 2,5 млн. тонн бахчевых культур и 297,2 тыс. тонн хлопчатника. Намолочено 2,5 млн тонн маслосемян», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что производство мяса увеличилось на 3,7%, молока - на 3,2%. Выросла численность КРС на 8,6%, лошадей - на 11,7%, овец и коз - на 7%. Производство продуктов питания за указанный период выросло на 3,6% и составило 1,7 трлн. тенге.

Произошел рост производства: риса переработанного - на 23,5%; масла сливочного - на 21,5%; колбасных изделий - на 11,8%; макарон - на 8,1%; кисломолочных продуктов - на 4,4%; сыра и творога - на 3,3%; муки - на 2,8%; крупы на 2,1%.

По всем основным видам продтоваров обеспеченность составляет 80 и более процентов, а по некоторым более 100%. В текущем году по сравнению с прошлым годом наблюдается рост обеспеченности: по маслу подсолнечному - на 19,5% – с 92 % до 112,4%; по макаронам - на 8,2% – с 108,9 % до 117,1%; по муке - на 4,9 % – с 188,5 % до 193,4%; по говядине - на 0,9% (с 95,7 % до 96,8%); по рису - на 0,3% (с 98,3 % до 98,6%).

Инвестиции в основной капитал: сельского хозяйства увеличились на 4,7% и составили 454,2 млрд. тенге; производства продуктов питания – на 18,6% и составили 86,5 млрд. тенге.

Экспорт переработанной сельскохозяйственной продукции увеличился на 17,3% с 871,5 млн. долл. США до 1 млрд. долл. США.