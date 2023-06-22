Минсельхоз изучит способы исламского финансирования и возродит практику

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выход на рынок исламского финансирования и его изучение является приоритетом в привлечении дополнительных источников финансирования отечественного АПК. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходима государственная поддержка в обеспечении аграрного сектора финансовыми ресурсами. В целях обеспечения отрасли финансовыми ресурсами важное значение отводится государственной поддержки, не менее важную роль играют прямые иностранные инвестиции для раскрытия потенциала отечественного частного сектора. Хотелось бы акцентировать ваше внимание на существующую тенденцию постоянно растущего интереса к исламским финансовым отношениям, и не только среди мусульманских стран», - сказал Ербол Карашукеев на семинаре, организованном Исламской организацией по продовольственной безопасности в Министерстве иностранных дел.

Также глава ведомства сообщил, что министерство готово поддержать все важные инициативы Исламской организации по безопасности пищевых продуктов.

«Для Казахстана выход на рынок исламского финансирования является дополнительной перспективой в привлечении финансирования в аграрный сектор. В связи с этим необходимо изучить способы исламского финансирования в Казахстане и возродить практику. Он также включает в себя важное средство привлечения капитала сукук и финансирования инвестиционной деятельности», — добавил спикер.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в сельское хозяйство достигнет 3,2 трлн тенге.