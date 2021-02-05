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    Минсельхоз готов включить предложения регионов в Нацпроект по развитию АПК

    5 Февраля 2021, 21:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК представило Концепцию Нацпроекта по развитию АПК на совещании с фермерами, руководителями региональных управлений сельского хозяйства и заместителями акимов областей и городов республиканского значения, курирующими вопросы сельского хозяйства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе совещания министр сельского хозяйства Сапархан Омаров отметил, что в разработке концепции приняли участие эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, представители НПП «Атамекен», бизнеса и научного сообщества.

    Об основных новеллах Концепции Нацпроекта рассказал вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов. В частности, он сообщил, что документ состоит из 15 приоритетных направлений развития АПК, по каждому из которых предусмотрены конкретные меры и индикативы.

    Приглашая участников совещания к обсуждению документа, министр Сапархан Омаров заверил, что Минсельхоз готов рассмотреть и включить в Концепцию Нацпроекта все рациональные предложения из регионов.

    «Учитывая, что сельское хозяйство является одним из приоритетных секторов экономики, прошу заместителей акимов оперативно создать региональные рабочие группы для выработки дальнейшей политики в сфере АПК с учетом специфики регионов. При этом прошу указывать не только проблемы, но и предлагать пути их решения. Поручаю руководителям структурных подразделений министерства обработать все поступающие предложения», - подчеркнул глава ведомства.

    Как сообщал ранее Сапархан Омаров, Нацпроект по развитию АПК планируют принять в июле.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минсельхоз Сельское хозяйство Регионы Казахстана
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