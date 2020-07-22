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    Минсельхоз готов передать Минздраву помещения ветлабораторий с 26 комплектами ПЦР-оборудования

    22 Июля 2020, 13:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство сельского хозяйства временно передаст Министерству здравоохранения помещения ветлабораторий для проведения ПЦР-исследований на COVID-19 в сельской местности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

    Медицинские и ветеринарные лаборатории во всем мире имеют равнозначные статусы, поэтому международные организации в области ветеринарии и медицины, в том числе МЭБ, ФАО и ВОЗ, в период пандемии рекомендуют использовать потенциал ветлабораторий в борьбе с коронавирусной инфекцией.

    В этой связи для расширения мощностей ПЦР-тестирования Минздраву с 1 августа будет предоставлен доступ к специализированным помещениям в 24 ветеринарных модульных лабораториях, расположенных в 11 регионах Казахстана.

    Все передаваемые помещения расположены на вторых этажах лабораторий и соответствуют требованиям к работе со II-IV группами патогенности микроорганизмов: имеют отдельные входы, санитарные пропускники и боксы биологической безопасности. Это позволит ветлабораториям продолжить работу по основному профилю деятельности на первых этажах.

    Кроме того, для проведения диагностических исследований в отдаленных сельских районах будет использована передвижная ветлаборатория.

    Необходимо отметить, что вместе с помещениями и передвижной лабораторией передаются 26 комплектов ПЦР-оборудования. Также Министерством сельского хозяйства будут откомандированы 67 специалистов Республиканской ветлаборатории и Национального аграрного научно-образовательного центра, имеющих навыки диагностики особо опасных инфекций, общих для человека и животных.

    Как отмечают в ведомстве, метод ПЦР-диагностики инфекционных болезней животных практически не отличается от ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Разница только в используемых тест-системах. Поэтому во многих ведущих странах мира используют потенциал ветеринарных лаборатории в борьбе с пандемией COVID-19.

    Напомним, на заседании Правительства РК 21 июля т.г. министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что дефицит мощности ПЦР-тестирования в Казахстане составляет 8 тысяч исследований в сутки. Для выравнивания ситуации в регионах глава ведомства предложил использовать возможности лабораторий ветеринарной службы республики.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Минсельхоз Коронавирус в РК
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