Минпросвещения: воспитатели детсадов заполняют только три документа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Педагоги дошкольных организаций должны заполнять только три документа. Об этом в проекте «Обратная связь» сообщила директор Института раннего развития детей Министерства просвещения Республики Казахстан Манара Адамова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Она ответила на вопрос пользователя соцсети @Айзат Байдарбековой, которая задалась вопросом о том, какие документы должны заполнять воспитатели детских садов.

«В этом году министерством утвержден приказ, который значительно упрощает работу воспитателей. В нем определены три основных документа, которые заполняют педагоги дошкольного уровня образования. Это перспективный план, циклограмма и индивидуальный план развития ребенка. При аттестации педагога другие документы рассматриваться не будут», - рассказала директор РГУ «Институт раннего развития детей» Манара Адамова.

Напомним, что в этом году Министерством просвещения принят новый государственный стандарт и типовая программа дошкольного воспитания и обучения. Эксперты отмечают, что это крупнейшая реформа за годы независимости, которая меняет содержание дошкольного образования.

Новый государственный стандарт дает возможность обучать детей по методике раннего развития детей по принципу «обучение через игру». Также теперь детские сады могут разработать свободный распорядок дня. Это позволит воспитателям применять разные подходы в обучении и воспитании, организовать игровые и обучающие занятия детей в течение всего дня без привязки к строгому расписанию по минутам. В новом стандарте также обозначены подходы и методы по привитию детям ценностей. То есть, воспитатель научит ребенка понимать, что правильно и что неправильно, как быть вежливым и доброжелательным, дружить, уважать, помогать, делиться, проявлять любознательность, наблюдать, исследовать окружающий мир и многое другое.



