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    • Минпросвещения РК: Сообщения о начале учебы 15 августа - фейк

    11 Августа 2022 21:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджерах распространяется сообщение о том, что в этом году казахстанские школьники сядут за парты уже 15 августа. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

    Информацию об этом опровергли в Министерстве просвещения РК.

    «Данная информация не соответствует действительности. Учебный год традиционно начнется 1 сентября», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Призываем вас не распространять рассылки сомнительного происхождения и доверять только официальной информации.


    #Образование #Минпросвещения РК
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