Минпросвещения РК представило перечень одобренных олимпиад

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 175 республиканских и международных олимпиадах могут участвовать казахстанские учителя, школьники и студенты колледжей. Их перечень рекомендован Министерством просвещения РК, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Интеллектуальные соревнования предназначены для школьников из сельских, городских, государственных, частных и специализированных школ. В них могут принять участие учащиеся 2-4, 5-6, 9-11 (12) классов.

Всего для школьников предусмотрены 142 олимпиады и конкурса. Соответственно, 33 олимпиады предназначены для педагогов, результаты по ним будут учитываться при аттестации.

Подавляющее большинство олимпиад проводится Республиканским научно-практическим центром «Дарын» при Минпросвещения РК. В прошлом учебном году «Дарын» провел олимпиады для 266 тысяч школьников из 6 362 организаций образования республики. Дети,

победившие в этих интеллектуальных играх, входят в олимпийскую сборную страны и после представляют Казахстан на престижных международных олимпиадах.

«Большая часть олимпиад проводится за счет средств республиканского и местного бюджетов и являются бесплатными для детей. Причем, ежегодно количество детей, принимающих участие в олимпиадах, увеличивается. Во-первых, это стало возможным благодаря цифровизации сферы образования. Детям не нужно куда-то ездить, распечатывать бумаги, документы. Достаточно иметь компьютер. Во- вторых, по поручению Президента, с этого года победители 7-ми Международных олимпиад получают вознаграждения в виде гранта и денежных премий. Это, безусловно, мотивирует наших школьников. К примеру, в этом году казахстанские школьники обновили рекорд прошлого года, завоевав сразу 27 медалей.

Минпросвещения рекомендует быть осмотрительнее в вопросе участия в олимпиадах, не рекомендованных ведомством.

«Бывает, что предприимчивые предприниматели организовывают платные конкурсы, не обеспечивая при этом прозрачность, академическую честность и само качество олимпиад. Родители должны понимать, что главная задача таких олимпиад – возможность заработать на детях. Иногда организаторы таких сомнительных конкурсов вводят в заблуждение, прикрепляют логотип министерства. Некоторые используют название « Дарын» или других подведомственных организаций в названии своих юридических лиц. Поэтому настоятельно рекомендуем родителям и педагогам ознакомиться с полным перечнем. Мы сейчас расширяем перечень конкурсов для педагогов, особенно по тем предметам, где было их недостаточно и поступали обращения от наших коллег», - отметила председатель Комитета среднего образования РК Гульмира Каримова.

С полным перечнем олимпиад, одобренных министерством, можно ознакомиться здесь .



