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    Минпросвещения проведет комплексный мониторинг управлений образования

    5 Июня 2023, 13:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 5 июня по 5 июля текущего года Министерством просвещения РК планируется проведение комплексного мониторинга деятельности управлений образования всех областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Цель – выявление сдерживающих факторов, влияющих на развитие системы образования и определение лучшего регионального опыта.
    Как отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов, мониторинг охватит только деятельность управлений образования без посещения детских садов, школ, колледжей и других организаций образования.
    «В проведении мониторинга управлений образования не будут задействованы учителя или директора организаций образования. Во всех организациях образования начались летние каникулы, где педагоги могут выходить в отпуск по утвержденному графику. Ничего не должно препятствовать заслуженному трудовому отпуску педагогов после выпускных экзаменов. Для изучения деятельности управлений образования разработаны специальные критерии по всем направлениям», – подчеркнул Ернур Дауенов.
    Как отметили в Минпросвещения, управления образования получат методическую помощь, а также необходимые консультации специалистов комитетов и департаментов министерства и его подведомственных организаций. По итогам будут даны рекомендации по совершенствованию системы образования регионов и повышения эффективности их деятельности.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Минпросвещения РК
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