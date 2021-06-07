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    16:43, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Минобразования РК озвучило промежуточные итоги ЕНТ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно промежуточным итогам, 96% абитуриентов из числа подавших заявление сдали ЕНТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МОН РК.

    На сегодняшний день более 123 тысяч абитуриентов сдали ЕНТ в 51 пункте тестирования. Из них 92 458 выпускников прошли тестирование на казахском языке, 30 967 – на русском, 263 – на английском языке. Максимальный балл – 140.

    При этом 224 выпускника лишились возможности сдать ЕНТ из-за попыток пронести запрещенные предметы в аудиторию во время досмотра. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 563 человека, их результаты аннулированы.

    Национальный центр тестирования МОН РК призывает абитуриентов к академической честности и напоминает, что в ситуационном центре ведется наблюдение за каждым тестируемым по принципу «один тестируемый – одна камера».

    У девяти выпускников была зафиксирована повышенная температура, поэтому они будут сдавать ЕНТ в другой день.


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