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    Минобразования Казахстана разделили на два ведомства

    11 Июня 2022, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан подписал Указ о реорганизации Министерства образования и науки Республики Казахстан на два ведомства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Реорганизовать Министерство образования и науки Республики Казахстан путем разделения его на:

    Министерство просвещения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования;

    Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства образования и науки Республики Казахстан в области высшего и послевузовского образования, языковой политики, науки, обеспечения качества в сфере высшего и послевузовского образования и науки, цифровизации высшего и послевузовского образования.

    2. Определить государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемого государственного органа в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

    3. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

    1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемого государственного органа;

    2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

    4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующие изменение и дополнения:

    пункт 1 дополнить строками следующего содержания:

    «Министерство просвещения Республики Казахстан;

    Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан»;

    строку «Министерство образования и науки Республики Казахстан;» исключить.

    5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

    6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 11 июня 2022 года

    № 917

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Образование Другие государственные органы Минпросвещения РК Миннауки и высшего образования РК
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