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    Минобороны РК: Спецоперация будет продолжена до полного уничтожения террористов

    10 Января 2022, 01:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны Республики Казахстан и командование Коллективными миротворческими силами ОДКБ выступили с совместным заявлением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    «В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Республики Казахстан. В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных государственных, военных объектов и объектов социальной значимости. Выражаю признательность казахстанской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым. Организована отправка самолетами военно-транспортной авиации ВКС России российских граждан, находящихся в г. Алматы в отпуске или у родственников, которые выразили желание выехать на территорию Российской Федерации. Выполнение задач подразделениями Коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки», - сказал командующий миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

    П о словам заместителя министра обороны РК генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова, о бстановка на территории страны стабилизируется и находится под контролем органов власти.

    «Хочу поблагодарить командование и личный состав коллективных миротворческих сил ОДКБ за братскую помощь, оказанную казахстанскому народу. Взятие под охрану наиболее важных объектов миротворцами, позволило нам высвободить значительную часть сил и средств правоохранительных органов и вооруженных сил, которые переброшены на борьбу с террористами. В настоящее время на территории РК продолжается проведение контртеррористической операции. Она будет продолжена до полного уничтожения террористов», - заявил Султан Камалетдинов .

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОДКБ Армия ЧП-2022
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