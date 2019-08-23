Минобороны РК сообщило итоги поисково-спасательной операции в Кыргызстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Группа военных альпинистов вернулась с поисково-спасательной операции, которая проводилась в районе пика Победы Тянь-Шаньского хребта с 19 по 22 августа. Руководитель операции – старший лейтенант Василий Пивцов, капитан Максут Жумаев и майор Аманжол Рахметов проводили поиски пропавших 15 августа казахстанцев Александра Чечулина, Мурата Отепбаева и Андрея Корнеева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Вечером 18 августа родственники обратились к общественности с просьбой о помощи в поиске пропавших. Сотрудниками Министерства обороны было принято решение оказать всестороннее содействие в поисках казахстанцев. В течение нескольких часов по тревоге была подготовлена группа к вылету в базовый лагерь пика Победы и поисковым работам.

Утром 19 августа военные альпинисты прибыли в базовый лагерь Каркара, однако погодные условия, ветер и плохая видимость не позволили совершить облёт.

20 августа, как только выдалась ясная погода, команда начала поиски. За все время проведения операции группа совершила 14 облетов над зоной предполагаемого местонахождения потерпевших – на высоте от 5100 до 6000 метров. Максимальное приближение к склону составило 70 метров. Визуальный осмотр и анализ информации, полученной с тепловизоров, результатов не дали: признаков нахождения живых людей, тел и других следов обнаружено не было.

Поиски осложнялись тем, что маршруты восхождений на пик Победы достаточно широкие, зона возможного местонахождения слишком большая. Погодные условия для поисковых работ были неблагоприятные – большое количество осадков увеличило высоту снежного покрова в базовом лагере на 1,5 метра, а также повысило опасность схода лавин. Отправка пешей группы была нецелесообразна.

По имеющимся данным, команда казахстанских альпинистов (Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев, Александр Чечулин) взошла на Пик Победы 14 августа. Тогда же началось ухудшение погодных условий. В последний раз группа вышла на связь 15 августа с высоты предположительно 6600-6900 метров. Отепбаев и Корнеев сообщили о смерти Александра Чечулина в результате отека легких. Кроме этого, палатки, снаряжение и провизию унесло ветром. Они вырыли снежную яму, чтобы переждать непогоду.

18 августа на поиски вылетел вертолёт МИ-8 туристической компании «Аксай Тревел» (Кыргызстан). Поиски результатов не дали. В горах сошло несколько лавин.

Справка о пропавших альпинистах:

Отепбаев Мурат Матаевич - 1970 г.р., КМС по альпинизму, инструктор 3 категории, снежный барс No 596 (2012 г.). Совершил около 15 восхождений 5-ой и выше категории сложности и 11 восхождений на семитысячники, в том числе на пик Победы (7439 м). Участвовал в поисковых и спасательных работах.

Корнеев Андрей Сергеевич - 1977 г.р., 1 разряд по альпинизму (до выполнения норматива на КМС осталось одно восхождение категории сложности 6А). Совершил 12 восхождений на семитысячники, в том числе на пик Победы и 6 раз на пик Хан Тенгри. Многократно участвовал в спасательных работах.

Чечулин Александр Борисович - 1961 г.р., КМС по альпинизму, тренер-инструктор альпинизма, снежный барс № 577 (2011г). Совершил более 15 восхождений 5-ой и выше категории сложности, из них 14 - на семитысячники, в том числе на пик Победы (7439м). Участвовал и руководил поисковыми и спасательными работами.

Примечание: звание «Снежный барс» присуждается альпинистам за покорение всех семитысячников СНГ.

Справка о военных альпинистах поисково-спасательной группы:

Старший лейтенант Василий Пивцов –мастер спорта РК международного класса, заслуженный мастер спорта по альпинизму. Покорил все 14 существующих восьмитысячников мира без использования дополнительного кислорода.

Капитан Максут Жумаев – капитан сборной альпинистов РК, заслуженный мастер спорта по альпинизму. Покорил все 14 существующих восьмитысячников мира без использования дополнительного кислорода.

Майор Аманжол Рахметов – военный альпинист Центрального спортивного клуба армии МО РК.