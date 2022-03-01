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    Минобороны РК развивает взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества

    1 Марта 2022, 21:52

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте прошла встреча руководителей структурных подразделений вооруженных сил государств – членов ШОС, отвечающих за международное военное сотрудничество. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    От Казахстана во встрече принял участие заместитель начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны полковник Валерий Вишникин.

    В ходе мероприятия была выработана повестка дня, составлены протоколы и совместное коммюнике предстоящего в апреле 2022 года Совещания министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в столице Узбекистана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана ШОС Армия Безопасность
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