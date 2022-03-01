Минобороны РК развивает взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте прошла встреча руководителей структурных подразделений вооруженных сил государств – членов ШОС, отвечающих за международное военное сотрудничество. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

От Казахстана во встрече принял участие заместитель начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны полковник Валерий Вишникин.

В ходе мероприятия была выработана повестка дня, составлены протоколы и совместное коммюнике предстоящего в апреле 2022 года Совещания министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в столице Узбекистана.



