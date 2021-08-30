Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Минобороны РК проверило склад в Жамбылской области после обращения

    30 Августа 2021, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством обороны непригодные для использования боеприпасы передаются в подведомственную организацию Министерства индустрии и инфраструктурного развития АО «Казтехнологии».Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Затем АО «Казтехнологии» проводит процесс промышленной утилизации боеприпасов, извлекая и уничтожая взрывоопасные вещества, содержащиеся в них.

    Только после этого лом от боеприпасов выставляется на реализацию через электронную торговую площадку gosreestr.kz.

    Представленные на видео корпуса и гильзы от снарядов – это металлолом, полученный после утилизации боеприпасов и реализованный частному предприятию посредством торгов на электронной площадке. Они не представляют никакой опасности для окружающих.

    В ходе проверки установлено, что Промбаза принадлежит ТОО «Бактияр-Group». На ее территории хранится черный лом (метал обожженный, сталь и метал чугунный).

    Указанный металл был приобретен ТОО «Бактияр-Group» 30.03.2021 года согласно договора со склада ломметаллов АО «Казтехнологии» в городе Арысь, Туркестанской области.

    У ТОО «Бактияр-Group», согласно уведомления, имеется лицензия о начале осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранении, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов, зарегистрированного по юридическому адресу: РК, Жамбылская область, Байзакский район, с. Сарыкемер.

    Следует отметить, что на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, где 26 августа произошел пожар, подобные боеприпасы не хранились.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Армия Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 700 подростков и школьников проходят военно-патриотический сбор «Айбын-2023»
    Силы и средства Минобороны возвращают из области Абай в места дислокации
    Зарплата военнослужащих по контракту начинается от 90 тысяч тенге – Минобороны РК
    Летчики Минобороны сбросили более 3500 тонн воды на горящий лес в области Абай
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана