Минобороны РК проверило склад в Жамбылской области после обращения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством обороны непригодные для использования боеприпасы передаются в подведомственную организацию Министерства индустрии и инфраструктурного развития АО «Казтехнологии».Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Затем АО «Казтехнологии» проводит процесс промышленной утилизации боеприпасов, извлекая и уничтожая взрывоопасные вещества, содержащиеся в них.

Только после этого лом от боеприпасов выставляется на реализацию через электронную торговую площадку gosreestr.kz.

Представленные на видео корпуса и гильзы от снарядов – это металлолом, полученный после утилизации боеприпасов и реализованный частному предприятию посредством торгов на электронной площадке. Они не представляют никакой опасности для окружающих.

В ходе проверки установлено, что Промбаза принадлежит ТОО «Бактияр-Group». На ее территории хранится черный лом (метал обожженный, сталь и метал чугунный).

Указанный металл был приобретен ТОО «Бактияр-Group» 30.03.2021 года согласно договора со склада ломметаллов АО «Казтехнологии» в городе Арысь, Туркестанской области.

У ТОО «Бактияр-Group», согласно уведомления, имеется лицензия о начале осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранении, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов, зарегистрированного по юридическому адресу: РК, Жамбылская область, Байзакский район, с. Сарыкемер.

Следует отметить, что на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, где 26 августа произошел пожар, подобные боеприпасы не хранились.