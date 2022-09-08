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    Минобороны РК планирует сократить количество воинских учетных документов

    8 Сентября 2022, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках работы по дебюрократизации деятельности государственного аппарата, оборонное ведомство предлагает отказаться от удостоверений о приписке к призывным участкам, а также исключить выдачу военных билетов гражданам, не проходившим воинскую службу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    С 2023 года Министерством обороны планируется перевод ведения воинского учета военнообязанных и призывников в электронный формат. Это позволит исключить необходимость постановки и снятия с воинского учета граждан при внутренней миграции.

    Кроме того, с развитием в стране процессов цифровизации, сведения об отношении гражданина к воинской службе, ее прохождении и воинском учете будут отображаться в личном кабинете на портале «e-gov» и могут быть использованы или запрошены государственными органами в случае необходимости.

    – Исходя из этого, целесообразность использования военного билета и удостоверений о приписке в ряде случаев перестает быть актуальной. При этом, при призыве и поступлении на воинскую службу военные билеты будут выдаваться в ранее установленном порядке, – поясняет начальник департамента организационно-мобилизационной работы – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Сакен Жусупов.

    По мнению специалистов, предложенные новшества будут способствовать экономии денежных средств, уменьшат трудозатраты персонала местных органов военного управления по хранению, выписке и выдаче бланков. Кроме того, они позволят исключить факты их утери или порчи из состава административных правонарушений, что станет очередным шагом в гуманизации действующего законодательства.

    Фото : gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Цифровой Казахстан Минобороны РК
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