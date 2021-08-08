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    Минобороны РК опровергло очередной фейк о распылении вируса вертолетами

    8 Августа 2021, 00:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Facebook появилось сообщение о том, что над Актау вертолеты «распыляют» вирус. Это предположение опровергли в Министерстве обороны РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Как сообщили в ведомстве, вертолеты были задействованы в учебно-тренировочных полетах. Ни вирусы, ни ядохимикаты они не распыляли.

    «Согласно плану боевой подготовки несколько раз в неделю во всех авиационных базах проводятся учебно-тренировочные полеты, направленные на поддержание летной выучки и уровня профессионального мастерства. Полеты начинаются рано утром и завершаются при повышении температуры воздуха выше +35 градусов. Также программой подготовки летного состава предусмотрены полеты в ночное время. В связи с тем, что аэропорт находится в непосредственной близи города Актау, часть маршрута полетов пролегает рядом с городскими районами», — сказано в официальном ответе министерства.

    Также в нем подчеркивается, что военные самолеты и вертолеты не оборудованы специальной подвесной системой, необходимой для распыления каких-либо жидкостей. Те подвесные системы, которые имеются в распоряжении ВВС СВО ВС РК, предназначены для заполнения исключительно водой, и набрать в них другие жидкости невозможно. Эти системы используются для тушения степных и лесных пожаров в труднодоступной местности.

    Теория о распылении ядов с самолетов и вертолетов популярна среди сторонников конспирологии. Однако за все годы своего существования она так и не нашла подтверждений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Коронавирус в РК
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