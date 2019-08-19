Минобороны РК ищет пропавших альпинистов в Кыргызстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военные РК развернули спасательную операцию в горах Кыргызстана по поиску пропавших казахстанских альпинистов – Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева, Александра Чечулина, который, предположительно, скончался от отека легких, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По информации пресс-службы, в группе спасателей – капитанМаксут Жумаев, майор Аманжол Рахметов, руководитель группы – старший лейтенантВасилий Пивцов.

Казахстанские военнослужащие были подняты по тревоге и находились в полной боевой готовности. КЧСМВД РК предоставили вертолет, на котором группа планирует подняться в базовыйлагерь на высоту 4400 метров и начать пешие поисковые работы.

Операция осложняется плохими погодными условиями, опасностьюсхода лавин, для поисков пропавших альпинистов будут использоватьсятепловизоры. Для работы на такой высоте было критически важно отправитьакклиматизированных спасателей. Участники спасательной операции на днях прибылис международных соревнований по альпинизму «Эльбрусское кольцо 2019», которыепроходили в России на высшей вершине Европы. По общекомандному зачетуказахстанцы вошли в тройку лидеров.

Как сообщалось, группа алматинских альпинистов осталась под снежным заваломна вершине Тянь-Шаня.

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