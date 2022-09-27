Минобороны РФ не обращалось к Казахстану с просьбой о возвращении россиян

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Минобороны РФ не обращалось к госорганам Казахстана для якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан. Об этом сообщили во вторник в военном ведомстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует», - заявили в ведомстве.





Фото: Сергей Карпухин/ТАСС















