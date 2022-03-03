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    Минобороны прорабатывает вопрос обеспечения воинских частей резервистами

    3 Марта 2022, 13:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством обороны разработан проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам введения службы в резерве», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Целью законопроекта является регламентация гарантированного доукомплектования Вооруженных сил военно-обученными резервистами, как в период мобилизации, так и чрезвычайного положения природного или техногенного характера.

    Принятие проекта Закона позволит повысить гарантированное обеспечение воинских частей людскими ресурсами, создать боеготовые резервные силы.

    С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале открытых нормативных правовых актов до 25 марта текущего года по ссылке.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Оборона (законопроекты) Минобороны РК Вооруженные силы
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