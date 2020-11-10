Минобороны прокомментировало ситуацию с логистическим центром в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министерство обороны РК выступило с официальным комментарием по поводу сведений о судебных разбирательствах министерства с ТОО «Global Eсological Group Almaty», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

«В связи с появлением в средствах массовой информации сведений о судебных разбирательствах Министерства обороны с ТОО «Global Eсological Group Almaty» сообщаем.

Земельный участок площадью 15 га в городе Алматы, принадлежащий Министерству обороны на основании правоустанавливающего документа (решения Акима города Алматы №905/189 от 29 октября 1999 года), в 2005 году был незаконно передан Акиматом ТОО «Global Eсological Group Almaty» для строительства логистического центра. Незаконность передачи определена решениями специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 15 мая 2009 года и апелляционной судебной коллегии по гражданским делам суда г. Алматы от 27 июля 2020 года.

Министерство обороны в соответствии со своими обязанностями, определенными действующим законодательством, и по требованию органов прокуратуры обратилось в суд. Решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 15 мая 2009 года данная сделка по передаче земли признана недействительной. Несмотря на это, руководство ТОО «Global Eсological Group Almaty», будучи осведомленным о незаконности своих действий, продолжило строительство.

На протяжении всего этого периода судебные тяжбы не прекращались.

В 2020 году апелляционной судебной коллегией по гражданским делам суда г. Алматы еще раз вынесено решение в пользу Министерства обороны, постановив снести построенный логистический центр.

Необходимо отметить, что земельный участок, на котором находятся сооружения логистического центра, расположен в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы военного аэродрома, что угрожает безопасной эксплуатации воздушных судов и самих гражданских зданий. Имеется пример крушения в декабре 2019 года самолета авиакомпании «Bek Air», который упал на построенный вблизи алматинского аэропорта жилой дом.

Кроме того, авиабаза, расположенная на этом участке, входит в систему обеспечения военной безопасности Республики Казахстан, прикрывая воздушное пространство над г. Алматы.

Понимая значение логистического центра для его сотрудников, Министерство обороны неоднократно выходило с инициативой о проведении переговоров по поиску взаимоприемлемого законного компромиссного решения. Вместе с тем, официальные лица указанной организации не проявляют интереса и оставили без должного внимания предложения оборонного ведомства.

В настоящее время, когда суд поставил точку в данном вопросе, Министерство обороны открыто для диалога и поиска взаимоприемлемого решения», - говорится в сообщении.