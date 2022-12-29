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    Минобороны несет ответственность за гибель военнослужащих - Серик Бурамбаев

    29 Декабря 2022, 11:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство обороны несет ответственность за гибель военнослужащих. Каждый случай – боль и утрата не только для родных и близких, но и для всех Вооруженных сил РК. Об этом заявил врио начальника департамента воспитательной и идеологической работы ведомства Серик Бурамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года в Вооруженных силах зафиксировано несколько инцидентов с гибелью служащих. Многие связывают с дедовщиной в армии. Минобороны берет на себя ответственность за гибель военнослужащих в мирное время?» - спросил журналист на брифинге в СЦК.

    «К сожалению, такие факты имеют место в Вооруженных силах. Но, необходимо отметить, что Вооруженные силы – часть общества. Все те процессы, которые происходят в обществе, происходят и в Вооруженных силах. То, что вы сейчас отметили, имеет место. Но надо четко определиться: мы, структура Вооруженных Сил других войск и воинских формирований, можем только отвечать за Министерство обороны и воинские части, подчиненные Министерству обороны. Есть воинские части, подчиненные Министерству внутренних дел, Комитету национальной безопасности, Министерству по чрезвычайным ситуациям и Службе государственной охраны, где предусмотрена воинская служба», - отметил замминистра обороны Султан Камалединов.

    Врио начальника департамента воспитательной и идеологической работы ведомства Серик Бурамбаев ответил, что ведомство несет ответственность за гибель военнослужащих.

    «Да, мы несем ответственность. Каждый случай – боль и утрата не только для родных и близких, но и для всех Вооруженных сил. При этом ответственность несут от низового уровня до руководства Министерства обороны. Поэтому, думаю, что вы должны понимать, что каждый случай рассматривается индивидуально и в особом порядке. Есть виды: Вооруженные силы и другие войска и формирования. Есть солдаты срочной службы, военные по контракту, есть офицеры. Гибель, связанная с офицерами и военнослужащими по контракту, тоже бывает разная: по болезни, при ДТП, потому что они также, как и все, приходят на службу и вечером уходят со службы домой», - сказал Серик Бурамбаев.

    Спикер также озвучил меры, предпринимаемые оборонным ведомством для сокращения случаев суицида в армии.

    «По поручению Президента приняли ряд мер, со всеми Вооруженными силами и формированиями разработали программу «Береги жизнь». Вооруженные силы проводят открытую работу, поставленную Президентом – Верховным Главнокомандующим в рамках «Слышащего государств». Родители или представители Комитета солдатских матерей могут в онлайн-формате и в офлайн-формате ознакомиться с бытом и жизнедеятельностью воинской части. Ответственность в первую очередь ложится на нас», - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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