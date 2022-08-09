Минобороны начало расследование после заявления военнослужащей о домогательствах

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Бывшая военнослужащая обвинила командиров одной из воинских частей в Алматинской области в домогательствах, унижениях и незаконном увольнении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правозащитница Дина Тансари в Facebook разместила обращение девушки, которая по контракту служила в войсковой части 54179 в поселке Шенгелды Алматинской области с декабря 2019 года, но была уволена раньше положенного срока. По словам военнослужащей, она подверглась преследованию, унижению и домогательствам со стороны командира батальона.

В Министерстве обороны РК сообщили, что по факту опубликования поста в социальной сети в срочном порядке создана комиссия.

«Комиссия выехала в воинскую часть и приступила к детальному изучению произошедшего. В случае подтверждения фактов, опубликованных рядовой Ельчибаевой в социальных сетях, виновные будут привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и возбуждения уголовного дела. Ход расследования взят под личный контроль министра обороны», - сообщили в ведомстве.





Фото: gov.kz





