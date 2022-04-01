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    Минобороны Казахстана прокомментировало передвижение российской техники в Костанайской области

    1 Апреля 2022, 19:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерства обороны Республики Казахстан дало официальный комментарий по поводу передвижение российской техники в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

    Относительно передвижения российской техники в Костанайской области сообщаем, что на видеозаписи зафиксировано убытие из Байконура в пункты постоянной дислокации в Российской Федерации в составе колонны подразделения обеспечения поисково-спасательных команд.

    Подразделение находилось в Казахстане с 14 марта текущего года в целях поиска капсулы с космонавтами, приземлившейся в Костанайской области.

    Как сообщалось ранее, с космодрома Байконур был осуществлен пуск космического корабля «Союз МС-21», а также приземление корабля «Союз МС-19», - говорится в официальном комментарии Минобороны РК.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Безопасность Россия Общество Минобороны РК
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