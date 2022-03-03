Минобороны Казахстана опубликовало официальный комментарий о фейковой информации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство обороны Республики Казахстан сообщило о том, что информация касательно якобы направления казахстанских военнослужащих и военной техники в Украину, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает Парламент на основании соответствующего предложения Президента страны. До принятия соответствующего постановления Парламента Министерство обороны не имеет полномочий для направления воинского контингента в то или иное государство. Переговоры по данному вопросу Министерство обороны Казахстана не проводит.

Вместе с тем мероприятия по повышению боеготовности и боевой подготовки Вооруженных сил Казахстана, связанные с перемещением, обучением, тренировкой личного состава, проводятся в плановом порядке.

Касательно перемещения военной техники напоминаем, что с 25 февраля по 3 марта текущего года направлена военная техника из Карагандинского в Гвардейский гарнизон, а также из Алматинского в Актауский гарнизон.

С 1 по 4 марта 2022 года передвижение техники Вооруженных сил планируется из Шымкента в Тараз, Туркестан, на полигон «Айша-Биби» и в обратном направлении.

В указанный период также осуществляется плановое перемещение военной техники железнодорожным транспортом из Западного Казахстана в южную часть страны для проведения ремонтных работ.