Минобороны будет сотрудничать с Казахстанской федерацией футбола

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меморандум о сотрудничестве Министерства обороны РК и Казахстанской федерации футбола подписали руководитель аппарата Министерства обороны РК Ербол Кумарбекулы и президент КФФ Адлет Барменкулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Целью сотрудничества является объединение усилий Министерства обороны РК и КФФ в вопросах популяризации футбола и пропаганды здорового образа жизни.

В рамках меморандума предусмотрено создание футбольных академий, а также любительских и профессиональных футбольных клубов. Важным аспектом будет реновация футбольных полей на объектах, принадлежащих Министерству обороны, с последующим их использованием для развития футбольных объединений и проведения массовых мероприятий.

«Подписание документа станет основой для дальнейшей совместной работы по популяризации футбола в Вооруженных силах и среди казахстанцев. Сотрудничество в этом направлении поднимет уровень спортивных мероприятий, а совместные усилия помогут открыть новые имена талантливых футболистов», – подчеркнул Ербол Кумарбекулы.

Кроме того, стороны намерены осуществлять совместные социальные проекты, направленные на развитие массового футбола. Меморандум позволит создать благоприятную среду для вовлечения большего числа людей в спорт.

«Важным направлением сотрудничества с Министерством обороны РК станет популяризация нашего футбола в Вооруженных силах, а также развитие футбольной инфраструктуры в стране. Совместная работа будет направлена реконструкцию и строительство спортивных объектов, а также организацию массовых соревнований по футболу. Меморандум позволит нам создать условия для улучшения инфраструктуры и развития футбола», – сказал Адлет Барменкулов.