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    Миннауки работает над возвращением статуса Национальной академии наук

    14 Июня 2022, 12:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек назвал ключевые направления нового ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Саясата Нурбека, базовые задачи в сфере науки были озвучены Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Национальной академии наук во время визита в Алматы.

    Министр назвал основные направления в своей деятельности.

    «Первое - возвращение статуса и укрепление Национальной академии наук. Этим мы сейчас вплотную занимаемся. Соответствующий законопроект сейчас уже разрабатывается. Второе большое направление - университетская, вузовская наука. На сегодняшний день, к сожалению, вузовская наука не стала основной, не стала той платформой, которая должна питать фундаментальную, прикладную науку. Здесь мы сконцентрируем очень большие усилия», - сказал журналистам Саясат Нурбек после заседания Правительства.

    По его словам, еще одно важное направление деятельности ведомства - поддержка и финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок или прикладных исследований.

    «Здесь есть несколько системных мер, которые прорабатываются нашим министерством и в ближайшее время мы открыто будем обсуждать все это. Мы будем получать базовое техзадание от нашей научной общественности, от профессорско-преподавательского состава наших ключевых вузов», - добавил С. Нурбек.

    Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сегодня принес присягу в Правительстве.

    Ранее сообщалось, что Минобразования Казахстана разделили на два ведомства – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

    Министерство просвещения РК возглавил Асхат Аймагамбетов.


    Фото: spubl.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Образование Наука Миннауки и высшего образования РК Саясат Нурбек
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