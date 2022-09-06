Миннауки опровергло информацию о «бездомных» студентах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министерство науки и высшего образования опровергло информацию в соцсетях о «бездомных» студентах, которые якобы вынуждены ночевать в метро, вокзалах и парках г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Анализ и проверка данных публикаций показали, первоисточником явились недостоверные публикации в социальных сетях. Происхождение видео, где молодые люди идут с чемоданами по ночной улице, неизвестно. Каких-либо точных ФИО, контактов этих студентов у СМИ нет, соответственно, не могут быть предоставлены пресс-службе ведомства для проведения точечной проверки и принятия мер. Таким образом, информация о якобы бездомных студентах не соответствует действительности», - отметили в министерстве.

В связи с этим ведомство обратилось к общественности и СМИ с просьбой доверять только официальной информации.

«В случае возникновения вопросов, связанных с размещением студентов в общежития, обращаться в администрацию вузов. Университеты обеспечивают обучающихся местами в студенческих общежитиях. Кроме того, в случае необходимости студенты вузами размещаются в хостелах и гостиницах. Вместе с тем, вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев будет находиться в г. Алматы для прямого контроля ситуации по обеспечению студентов общежитиями», - сообщили в министерстве.