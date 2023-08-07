Миннацэкономики проверит коммунальные предприятия по всей стране

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В августе Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики совместно с местными исполнительными органами и общественниками планируется проверить ход ремонтных работ на 87 коммунальных предприятиях (субъектах естественных монополий), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Приглашаем представителей СМИ, жителей и волонтеров принять активное участие в предстоящих пресс-турах.

Контакты региональных департаментов указаны здесь.