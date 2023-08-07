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    Миннацэкономики проверит коммунальные предприятия по всей стране

    7 Августа 2023, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В августе Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики совместно с местными исполнительными органами и общественниками планируется проверить ход ремонтных работ на 87 коммунальных предприятиях (субъектах естественных монополий), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

    Приглашаем представителей СМИ, жителей и волонтеров принять активное участие в предстоящих пресс-турах.

    Контакты региональных департаментов указаны здесь.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК ЖКХ Экономика
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