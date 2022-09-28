Минкультуры РК предлагает ввести безвизовый режим для 100 стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для увеличения потока иностранных туристов в Министерстве культуры и спорта считают необходимым увеличить количество стран для безвизового въезда в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях создания условий для увеличения въездного потока видится целесообразным следующие меры: увеличение количества безвизовых стран до 100 единиц для въезда в Казахстан и открытие дополнительных авиарейсов», - сообщил председатель Комитета индустрии и туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его данным, в текущем году был восстановлен безвизовый режим для граждан 74 стран. Дополнительно безвизовый режим был внедрен для граждан Индии, Китая и Ирана. Восстановлены международные авиасообщения с 28-ю странами по 113 маршрутам.

Ранее сообщалось , что в Казахстане наблюдается рост, как внутренних, так и иностранных туристов.