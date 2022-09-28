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    Минкультуры РК предлагает ввести безвизовый режим для 100 стран

    28 Сентября 2022, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для увеличения потока иностранных туристов в Министерстве культуры и спорта считают необходимым увеличить количество стран для безвизового въезда в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях создания условий для увеличения въездного потока видится целесообразным следующие меры: увеличение количества безвизовых стран до 100 единиц для въезда в Казахстан и открытие дополнительных авиарейсов», - сообщил председатель Комитета индустрии и туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его данным, в текущем году был восстановлен безвизовый режим для граждан 74 стран. Дополнительно безвизовый режим был внедрен для граждан Индии, Китая и Ирана. Восстановлены международные авиасообщения с 28-ю странами по 113 маршрутам.

    Ранее сообщалось , что в Казахстане наблюдается рост, как внутренних, так и иностранных туристов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Туризм Минкультуры Общество
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