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    14:26, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Минкультуры прокомментировало ситуацию с жалобой на музей Кастеева в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Министерстве культуры и спорта прокомментировали ситуацию, обсуждаемую в СМИ, касательно жалобы жильцов ЖК «Central Esentai Resedence», возведенного близ государственного музея искусств имени А. Кастеева в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, жильцы пожаловались на шумные системы охлаждения, работающие в музее.

    В министерстве сообщили, что, по заключению Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, установлено превышение допустимых норм звука системы охлаждения и кондиционирования, на музей был наложен штраф в размере 230 МРП (670 тысяч тенге) и дано предписание об устранении нарушений в 30-дневный срок. На сегодняшний день руководством музея штраф погашен в сокращенном порядке, то есть в размере 50% от общего размера штрафа.

    Также сообщается, что музей является памятником градостроительства и архитектуры республиканского значения и входит в Государственный список памятников истории и культуры с 1983 года. Законодательством в области охраны и использовании объектов историко-культурного наследия установлены ограничения к проведению строительных работ в пределах вышеуказанных зон.

    «Законом установлено, что проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, а также карты землепользования, имеющих памятники истории и культуры, подлежат согласованию с уполномоченным органом. Однако такое согласование для строительства данного многоэтажного жилого комплекса в пределах охранной зоны музея Министерством не выдавалось», - отметили в Минкультуры.

    Министерство заявило, что система охлаждения и кондиционирования музея была проведена с момента образования самого музея, то есть в 1976 году. Это является системой жизнеобеспечения здания, а нынешние холодильники, которые стоят снаружи здания, были установлены в 2008 году. Они работают в штатном режиме, проходят ежегодное профилактическое обслуживание и соответствуют характеристикам завода-изготовителя.

    Согласно Инструкции по учету, хранению, использованию и списанию музейных предметов музейного фонда Республики Казахстан, утвержденной приказом министра культуры и спорта РК от 7 декабря 2015 года № 372 температура воздуха при комплексном хранении различных музейных предметов устанавливается в пределах +18 ± 1 градусов.

    «Таким образом, система охлаждения и кондиционирования музея является гарантом сохранения национального культурного наследия и обязательным элементом жизнеобеспечения любого музея. В целях своевременного реагирования музеем проведены переговоры с застройщиком ЖК «Central Esentai Resedence», по результатам которого была достигнута договоренность об устранении застройщиком сложившейся ситуации. Данный вопрос находился и будет находиться на постоянном контроле Министерства с целю обеспечения сохранности Музея как памятника истории и культуры страны», - добавили в ведомстве.


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