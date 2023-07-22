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    Минкультуры и спорта прокомментировало возможное проведение ЧМ по футболу в Казахстане

    22 Июля 2023, 14:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос проведения чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

    «Министерство культуры и спорта уделяет особое внимание развитию казахстанского футбола и оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении. Однако отметим, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует», говорится в официальном сообщении.

    Напомним, что ранее sports.kz сообщил, что глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов принял участие в саммите официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии в Кыргызстане, где выдвинул инициативу проведения чемпионата мира-2034 по футболу в Казахстане и Узбекистане.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Астана Спорт Минкультуры Чемпионат мира по футболу
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