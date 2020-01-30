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    Минкультуры и спорта организует международную экспедицию «По следам аль-Фараби»

    30 Января 2020, 18:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 1150-летия Абу Насра аль-Фараби планируется снять документальный фильм «Возвращение учителя». Об этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Начало празднования 1150-летия Абу Насра аль-Фараби прошло на высоком уровне в Алматы. В Казахском национальном университете открылся центр аль-Фараби. В этой связи хочу отметить, что в праздновании юбилея великого ученого не будет места излишествам», - сказала Актоты Раимкулова.

    Министр также сообщила, что на сегодня прорабатывается вопрос организации международной экспедиция «По следам аль-Фараби». Кроме того планируется на территории музея-заповедника Отырар в Туркестанкой области установить копию памятника аль-Фараби, расположенного в Дамаске. Также запланированы научно-археологические исследования городища Оқсыз, где проживал великий ученый.

    Напомним, в 2020 году в Казахстане отмечают 1150-летний юбилей ученого, философа Абу Насра аль-Фараби, соответствующий указ о создании Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилея подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Наука Культура Минкультуры
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