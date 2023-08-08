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    Минкульт проведет инвентаризацию всех футбольных полей до конца года

    8 Августа 2023, 12:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов поделился планами по инвентаризации футбольных полей в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы разработали концепцию развития спорта на 7 лет. Сейчас министерством проводится масштабная инвентаризация. Сейчас по стране 43 тысячи спортивных объектов – такие данные нам дает Бюро нацстатистики. Сейчас инвентаризация в пилотном режиме проводится в двух регионах, до конца года мы хотим провести инвентаризацию всех футбольных объектов нашей страны. После этого мы сможем показать, в каком состоянии они и какие меры необходимо предпринять с учетом специфики каждого региона», - сказал Асхат Оралов в кулуарах Правительства.

    Напомним, на 10-летнего мальчика в Астане упали футбольные ворота. «На территории школы№ 10 на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. От полученных травм школьник скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства», - сообщили в столичном управлении образования.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Происшествия Спорт Минкультуры
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