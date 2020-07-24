Министры здравоохранения стран ШОС приняли итоговое заявление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принято итоговое заявление третьего Совещания министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, сегодня в формате видеоконференцсвязи состоялось Совещание министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Итоговое заявление зачитал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы, министры здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, принимая во внимание глобальный характер распространения новой коронавирусной инфекции, преследуя общую цель предотвращения угрозам здоровью и благополучию населения государств-членов ШОС, выступаем за объединение усилий государств-членов ШОС в борьбе с пандемией COVID-19. Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем угрозу здоровью, безопасности и благополучию населения стран ШОС, вызванную пандемией коронавирусного заболевания 2019 года, которая продолжает распространяться по всему миру. Мы признаем, что пандемия COVID-19 требует принятия глобальных ответных мер, основанных на единстве, солидарности в активизированном сотрудничестве государств-членов ШОС», - говорится в итогом заявлении.

Министры убеждены, что борьба с эпидемией новой коронавирусной инфекцией COVID-19 требует решительных, согласованных и многосторонних усилий при центральной роли системы Организации Объединенных Наций в соответствии с правилами, рекомендациями и техническими установками ВОЗ. В этой связи отмечается эффективное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения, другими международными организациями и объединениями в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мы преисполнены решимости делиться имеющимися достоверными и точными данными в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19 и распространения заболевания путем обмена информацией, научными знаниями и передовым опытом в области профилактики лечения. В этих целях мы приветствуем издание Обзора передовых мер, предпринимаемых государствами-членами ШОС по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, в целях популяризации наиболее эффективных практик и положительного опыта борьбы», - озвучил глава Минздрава РФ.

«Мы считаем, что пандемия COVID-19 показала важность последовательной реализации Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере здравоохранения от 2011 года. Особое внимание необходимо уделить дальнейшему повышению эффективности взаимодействия государств-членов ШОС в предупреждении, выявлении и совместном реагировании по ситуации в области эпидемиологических угроз. В этой связи мы едины во мнении о необходимости укреплять координацию в противодействии угрозам эпидемий на пространстве ШОС в рамках Совещания министров здравоохранения», - отмечается в документе.

Подчеркивается, что министры намерены и далее взаимодействовать друг с другом в целях обеспечения здоровья и благополучия населения государств-членов ШОС.



