Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Министры промышленности и энергетики государств-членов ШОС впервые могут встретиться в 2021 году

    13 Января 2021, 11:37

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ– Министры промышленности и энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) впервые могут встретиться в 2021 году, сообщили в штаб-квартире организации в Пекине. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Назрела необходимость наращивания сотрудничества в секторах промышленного производства и энергетики, включая сферу возобновляемых источников энергии. В этой связи, мы намерены впервые провести Совещания министров промышленности и энергетики государств-членов ШОС», - заявил посол Таджикистана в Китае Зохир Озод.

    Таджикская сторона также призвала разработать механизмы поддержки малого и среднего бизнеса с привлечением Делового совета и Межбанковского объединения ШОС в сотрудничестве с международными финансовыми институтами.

    В прошлом году Таджикистан принял председательство в Шанхайской организации сотрудничества от России. Период председательства РТ в ШОС в 2021 году совпадает с 20-летним юбилеем организации.

    Юбилейный саммит ШОС запланирован на сентябрь 2021 года в Душанбе.

    ШОС - постоянно действующая международная организация, созданная в июне 2001 года. Государствами-основателями ШОС являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году статус государства-члена организации был предоставлен Индии и Пакистану. Штаб-квартира ШОС расположена в Пекине.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    ШОС
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду