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    Министры обороны стран СНГ обсудили вопросы региональной безопасности

    10 Ноября 2021, 20:05

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве состоялось заседание Совета министров обороны государств – участников СНГ. Участие в нем приняла казахстанская военная делегация во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Муратом Бектановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В ходе заседания рассмотрен ряд вопросов, касающихся военно-политической обстановки и ее влияния на безопасность стран Содружества, сотрудничества в области военного образования и подготовки кадров, гуманитарного разминирования, объединенной системы противовоздушной обороны и ее адаптации к решению задач воздушно-космической обороны.

    С докладом о совместном компьютерном командно-штабном учении объединенной системы противовоздушной обороны «Региональная безопасность-2022» выступил главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Орманбетов.

    Министры обороны государств Содружества заслушали доклады об итогах Армейских международных игр 2021 года и обменялись мнениями о повышении военно-профессионального мастерства военнослужащих. Участники заседания обсудили опыт применения войск радиационной, химической и биологической защиты в борьбе с распространением COVID-19.

    Состоялся обмен мнениями о военном сотрудничестве в формате Содружества Независимых Государств за 30 лет, с 1991 года, и перспективных направлениях развития.

    Стороны также обговорили План работы Совета министров обороны государств – участников СНГ на предстоящий год и предварительную повестку очередного заседания.

    Напомним, казахстанские военнослужащие принимают участие в учениях «Нерушимое братство-2021».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    СНГ Безопасность Россия Силовые структуры Сотрудничество Минобороны РК
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