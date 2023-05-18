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    Министры обороны Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

    18 Мая 2023, 20:44

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Министры обороны Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы развития сотрудничества. Встреча состоялась в Ташкенте в рамках официального визита казахстанской военной делегации в Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Руководитель оборонного ведомства Казахстана Руслан Жаксылыков и министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере боевой и кадровой подготовки.


    Министр обороны Казахстана отметил, что дружественные отношения между государствами и укрепление взаимодействия в военной области выведут сотрудничество на новый этап развития.


    В рамках визита Руслан Жаксылыков вместе со своим коллегой будут наблюдать за активной фазой совместного тактико-специального учения «Калкан-2023», в котором задействованы военнослужащие обеих стран, а также ознакомится с деятельностью Академии Вооруженных сил Узбекистана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Армия Узбекистан Минобороны РК
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